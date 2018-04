Algav nädal toob vaid jahedaid ilmasid

Ilmateenistuse prognoos algavaks nädalaks lubab vaid jahedaid ja vihmaseid ilmasid, kus päikest õieti ei näe ja temperatuur üle 10 kraadi naljalt ei tõuse.

Laupäeva südaöö paiku tekib Soome edelaosa kohal uus madalrõhkkond ja liigub kiiresti edasi Peterburi suunas, muutudes samal ajal järjest ägedamaks ning selle servas tõuseb meil tuul väga tugevaks. Edela- ja läänetuule puhanguid on öösel 15, rannikul 18 meetrit sekundis, hommikul ja päeval ulatuvad loodetuule puhangud sisemaalgi üle 15, rannikul 20, Virumaal 23 meetrit sekundis. Madalrõhkkonna serva mööda liigub üle Eesti vihmapilvi, öösel on sajuhooge laialdasemalt, päeval vaid üksikutes kohtades. Õhutemperatuur on öösel 5..8, päeval 8..12, meretuulega rannikul 5 kraadi ümber.

Pühapäeval koondub madalrõhkkond Venemaale ja selle lääneserva mööda toob loodevool jahedust. Kohati on hoogsadusid, suurem on tõenäosus Virumaal ja vihma sekka võib ka lörtsi tulla. Põhjakaare tuul on öösel veel võrdlemisi tugev, päeval rahulikum. Õhutemperatuur on öösel 1..6, päeval 5 kraadist meretuulega rannikul 10..11 kraadini Edela-Eestis.

Esmaspäeval muutub kõrgrõhkkond pisut mõjusamaks ja ilm on suurema sajuta. Tuul ööks vaibub ja on muutliku suunaga, päeval pöördub kagusse. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, päeval sisemaal 8..11, meretuulega rannikul kuni 6 kraadi. Õhtul läheneb merelt madalrõhulohk, kagutuul tugevneb ja saartele jõuavad vihmapilved.