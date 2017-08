Augustis on juba kuu norm täis sadanud

Sademete hulk on ületanud tavalise kuu keskmise normi

Augusti esimese nädalaga on vihmavett alla sadanud nõnda palju, et riikliku ilmateenistuse sünoptiku sõnul juba kuu norm ületatud.

Kolmapäevast pühapäevani oli sademete hulk Tallinnas sünoptiku sõnul tervelt 80,3 millimeetrit. Ööl vastu tänast sadas aga alla veel 7,7 mm sademeid.

Eesti keskmine augustikuine sademete hulk on 83 millimeetrit, mis teeb 83 liitrit ruutmeetri kohta. Tallinn-Harku piirkonnas on keskmiseks märgitud 86 mm, seega tänase seisuga on keskmine sademete hulk ületatud 1,7 millimeetriga.

Sellest hoolimata võib hoovihma tulla lisaks tänasele ka nädalalõpus, alates neljapäevast. "Neljapäeval ja reedel päris kuiv ei ole. Mingid sajud tulevad, aga mitte ulatuslikud," ütles sünoptik.

Kuu normi ületamist tuleb sünoptiku sõnul ette, kui tugevad hoovihmad satuvad ühte kuusse. "Selliste hoovihmade sajuhulgad on sageli väga tugevad," märkis sünoptik. August on sünoptiku sõnul selline kuu, kus võib esinada tugevaid hoovihmu.

Temperatuuri poolest on tulemas üsna soe nädal. "Temperatuurid on enamasti üle 20 kraadi," ütles sünoptik. Kuni nädalavahetuseni võib tulla lausa 23-24 kraadi. Nädalavahetusel võib tagasi minna 20 kraadi ringi.