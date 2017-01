Ilmateenistuse prognoositud lumi ja tuisk jõudis ka juba Viljandimaale.

Allolevad fotod on tehtud täna kella poole kolme paiku erinevatest Viljandimaa teedest ja neilt on näha, kuidas teeolud on piirkonnas rasked.

Riigi ilmateenistuse varahommikuse hoiatuse kohaselt jõuab hommikul Loode-Eestisse lumesadu, mis edasi kagu suunas levib ja päeval ilma tuisuseks muudab. Nähtavus halveneb, jäiteoht suureneb ning siin-seal puhuvad kõvad tuuleiilid.

Maanteeinfokeskus teatas kell 16, et pärastlõunal on sõiduolud suurematel riigiteedel valdavalt küll head, ent jätkuva lumesaju tõttu tuleb libedusega arvestada pea kõikjal Eestis.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele liiklemisel talvistes teeoludes:

• Libeduse oht on kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses, raudteeülesõitudel jm. Neis kohtades toimub rohkem pidurdamisi ja kiirendamisi ning lumi ja jää lihvitakse kiiremini libedaks.