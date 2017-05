DELFI VIDEO JA FOTOD: Lumesadu jõudis Lõuna-Eestisse, teed on libedad

Kui eile jõudis lumesadu Saaremaale, siis täna pärastlõunal on lumevaibaga tasapisi kattumas ka Lõuna-Eesti. Vaata videost, mis toimub Tartu-Räpina maanteel.

Lumekruupe, lörtsi ja vihma ennustatakse ka homseks. Õnneks alates neljapäevast hakkab madalrõhkkonna mõju tasapisi vähenema ning sademeid jaguneb vaid üksikutesse kohtadesse.

Öösel langeb temperatuur -1 kuni -6 kraadini, meremõjuga rannikul on kuni +2 kraadi. Päeval on oodata sajuhooge nii vihma, lumekruupide või ka lörtsina. Tugevamaid tuuleiile on ooodata põhjarannikul. Õhutemperatuur tõuseb 6 kuni 9 kraadini, sajuhoogude all langeb temperatuur 3 kuni 4 kraadini.

Täna õhtul kella viie paiku hakkas lund sadama ka Põhja-Viljandimaal. Enne sadu oli temperatuur seitse kraadi, saju ajal langes ühe kraadini.

Poole tunni möödudes säras jälle päike.