Ega tali taeva jää! Uuel nädalal on oodata krõbedaid külmakraade ja lumesadu

Käesoleva nädala lõpp tuleb pakaseline, niisamuti ka uus nädal: kohati ulatuvad külmakraadid öötundidel kaheteistkümneni. Järgmise nädala alguses hakkab sadama ka lund.

Laupäeval tuleb kõrgrõhkkond Eesti idapiiri taha ja hoiab ilma sajuta. Puhub võrdlemisi nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel viie ja seitsme külmakraadi vahel, laiguti selgemaks tõmbuva taeva all kuni üheksa külmakraadi, meretuulega rannikul jääb aga vaid kraad-paar alla nulli. Päeval on -4 kuni -6 kraadi, saartel ja läänerannikul -1 kuni -3 kraadi.

Pühapäeval jääb kõrgrõhkkond Venemaa lääneosa kohale ja selle loodeservas on Eesti ilm sajuta. Lõunakaare tuul püsib nõrgana õhtuni, siis muutub saartel tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel viie ja kümne külmakraadi vahel, saartel ja läänerannikul -2 kuni -4 kraadi, päeval tõuseb viie külmakraadi ümbrusse, saartel ja läänerannikul on -1 kuni -3 kraadi.

Loe veel

Esmaspäeval jääb Eesti kahe rõhuala piirimaile - Venemaa kohal püsib kõrgrõhuala, Läänemerele laieneb aga madalrõhkkonna serv. Saartest alates algab lõuna- ja kagutuule tugevnemine, õhtul on sisemaal puhanguid üle 10, rannikul 15, saartel 18 m/s. Ilm püsib veel sajuta. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -5 kuni -10 kraadi, tuulele avatud rannikul paar kraadi vähem, Kesk- ja Ida-Eestis lausa -5 kuni -12 kraadi, päeval jääb õhutemperatuur -4 ja -7 kraadi vahele, saartel ja läänerannikul on -1 kuni -3 kraadi külma.

Teisipäeval laieneb madalrõhkkonna serv üle Läänemere. Jätkub kagutuule jõuline tugevnemine, sisemaal on puhanguid 15, rannikul 18, saartel üle 20 m/s. Sadu viibib ja tänastel andmetel hakkab alles õhtul saartel lund sadama. Õhutemperatuur on öösel saartel ja mandri läänerannikul -3 kuni -7 kraadi, mandri sisealadel -8 kuni -12 kraadi, päeval Lääne-Eestis jääb õhutemperatuur -1 ja -4 vahele, Kesk- ja Ida-Eestis on külma -4 kuni -7 kraadi.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond Skandinaavia lõunaosa kohale ja selle servas on ilm tormine. Kagutuule puhangud ulatuvad sisemaal 18, rannikul üle 20, saartel võivad paisuda üle 25 m/s. Lund sajab öösel ja hommikupoolikul enamasti saartel, õhtu poole liigub sadu edasi ka mandrile. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -1 kuni -4, mandri sisealadel -5 kuni -10, päeval on -1 kuni -6 kraadi.

Neljapäeval jääb madalrõhkkond Rootsi kohale tiirlema, aga jääb nõrgemaks ning Läänemerele ulatuvas servas surve pisut väheneb. Öösel puhub ikka tormine kagutuul, päeva peale jääb tuul nõrgemaks. Siin-seal sajab lund. Õhutemperatuur on öösel saartel ja läänerannikul -1 kuni -4, mandri sisealadel -5 kuni -8, päeval -1 kuni -4, saartel ja läänerannikul võib tõusta null kraadi lähedale.