Ettevaatust! Sulamise ja külmumise vahepeal kõikuva temperatuuriga sajuilm muudab teeolud raskeks

Täna on oodata sadu üle Eesti, eriti õhtupoole ja öösel. Saju olek on erinev. Sajab nii lund, lörtsi kui ka vihma. Tuiskab ning kohati on sadu tugev ja nähtavus halb. Ida- ja kagutuul puhub sisemaal puhanguti 12, saartel ja rannikul 17 meetrit sekundis.

Teetemperatuurid püsivad eeloleval õhtul ja ööl nullis või alla selle.

Seega kokkuvõtvalt muutuvad meil teeolud täna seoses saju, tugeva tuule, halva nähtavuse ja suure libeduse ohu tõttu keerulisteks!

Homme tuul enam nii tugev pole, sadu jätkub. Temperatuur jääb aga vahemikku +1 kuni +4 kraadi.