FOTOD | Jaanilõket võib teha julgemalt - eilsed vihmahood vähendasid tuleohtu terves Eestis, Kesk- ja Kirde-Eestis peab siiski jätkuvalt olema ettevaatlik

Riigi ilmateenistuse veebilehel võib vaadata tuleohutuskaarti, mille põhjal on võrreldes eilsega vähenenud tuleoht nii Põhja- ja Lõuna-Eestis kui ka saartel.

Ilmateenistuse kaart lubab veel järeldada, et kui Jõgevamaal ning Ida-Virumaal peab jätkuvalt olema väga ettevaatlik, siis Lääne-Eestis saab tänu vihmale hingata pisut rahulikumalt. See aga ei tähenda, et maksaks metsa lõkkeid tegema tormata.

Kaardil on kõige väiksemat tuleohtu kujutav värv sinine, kõige ohtlikumat olukorda kirjeldab punane värv.

Seis eile hommikul, 21. juunil:

Riiklik ilmateenistus

Tuleohutuse seis täna hommikul, 22. juunil: