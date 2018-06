FOTOD | Jaanilõket võib teha julgemalt - eilsed vihmahood vähendasid tuleohtu terves Eestis, kuid Jõgeva- ja Ida-Virumaal püsib suur tuleoht

Riigi ilmateenistuse veebilehel võib vaadata tuleohutuskaarti, mille põhjal on võrreldes eilsega vähenenud tuleoht nii Põhja- ja Lõuna-Eestis kui ka saartel.

Ilmateenistuse kaart lubab veel järeldada, et kui Jõgevamaal ning Ida-Virumaal peab jätkuvalt olema väga ettevaatlik, siis Lääne-Eestis saab tänu vihmale hingata pisut rahulikumalt. See aga ei tähenda, et maksaks metsa lõkkeid tegema tormata.

Päästeamet vahendab, et alates homsest, 23. juunist, jääb suure tuleohuga aeg kehtima Jõgeva ja Ida-Virumaal, mujal jääb kehtima tuleohtlik aeg. See tähendab, et kui suure tuleohuga aeg tõi eelkõige kaasa lisapiirangud metsas- ja maastikul liikumisel, st keelatud oli metsas ja maastikul suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine, siis tuleohtlikul ajal võib teha tuld selleks ettenähtud kohas.