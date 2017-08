FOTOD | Sünoptik: Käravetel korraldas kaose suure tõenäosusega tromb

Riigi ilmateenistuse sünoptiku sõnul on üsnagi tõenöoline, et Käravetelt käis laupäeva õhtupoolikul üle väike tromb.

Kuna Käravetel pole ilmajaama, tuleb sünoptik Taimi Paljaku sõnul läbi töödelda seda, mida torm endast kahju näol maha jättis. „Oleks olnud tegemist äikesepilve aluse tuulega, oleksid puud murdunud ühes suunas. See, et Kärevetel murdunud puud paiknevad risti-rästi, näitab, et tegemist võib olla trombiga.“ Meteoroloog lisab, et ükski pilvealune tuul ei kisu majadelt katuseid lahti.

Ka kohalikud elanikud spekuleerivad, et tormist jäänud jälgede järgi saab kahtlustada olukorra süüdlasena trombi - on näha,et asula kõrval olevast metsatukast on puud murtud maha järsu kiiluna. Lisaks asulasisesed kahjud näitavad, et puud on rebitud välja osaliselt. See tähendab, et "tuulel" pidi olema oma trajektoor.