FOTOD | Täna ületati Eesti 9. aprilli soojarekord juba teist korda: võrreldes eelmise rekordiga on vahe ligi 5 kraadi

Kui juba kell 13 selgus, et täna ületas õhutemperatuur Võrus Eesti kõigi aegade 9. aprilli soojarekordi, on õhutemperatuur vahepeal veelgi tõusnud ja kella 13-ne rekord on ka ületatud: Tartus mõõtis riigi ilmateenistus sooja 22,5 kraadi. Eelmine rekord pärineb Võrust, kus 2001. aasta 9. aprillil mõõdeti 17,7 kraadi sooja. Ilmateesituse andmetel pole aga ka käesolev näit päris lõplik, sest õhusoojus võib päeva jooksul veelgi tõusta.

Tarvastus mõõdeti sooja lausa 22,8 kraadi, aga kuna tegemist on n-ö postijaamade mõõtmiste tulemustega, siis Tarvastus saadud andmeid ametlikus rekordistatistikas ei kajastata. Ristnas ja Roomassaares on jätkuvalt üsna jahe ja õhutemperatuur praktiliselt tõusnud pole: sooja on vaid 6-7 kraadi. Ka Loksal ja Kihnul on vaevu 8 kraadi sooja.