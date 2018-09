FOTOD | Torm on kõige rängem Saaremaal: tuulepuhangute kiiruseks on peaaegu 30 meetrit sekundis

Sõrve säärel ulatuvad tuulepuhangud kuni ligi 29 meetrini sekundis.

Ka meretase on tõusnud ja mereäär vee all. Delfi korrespondendi sõnul on Kuressaare puudelt mahakukkunud oksi ja puulehti täis.

Saaremaa on ka elektrikatkestusi erakordselt palju.