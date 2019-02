FOTOD | Uus nädal toob lörtsi, sekka mõned külmakraadid

Homme toob madalrõhkkond Eestisse tiheda lörtsisaju, sekka ka vihma. Tuul puhub lõunakaarest ja on öösel veel tugev, päevaks nõrgeneb. Õhtul pöördub saartel loodesse ja hakkab tugevnema. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0 kuni +2 kraadi.

Teisipäeva öösel sajab tihedat lörtsi, pärast keskööd ka lund. Tuul pöördub lääne poolt alates loodesse, tugevaid puhanguid on eelkõige saartel. Päeval algab külmema ja kuivema õhu sissetung. Saartel on ilm suurema sajuta, mandril on ennelõunal veel lörtsi- ja lumehooge laialdaselt, pärastlõunal veel vaid idaservas. Puhub tugev loodetuul. Õhutemperatuur ööpäeva vältel -1 kuni +1 kraadi, õhtupoolikul langeb.

Kolmapäeva sajab kohati lund ja lörtsi. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni -6, selgineva taeva all langeb paar-kolm kraadi madalamale, päeval -3 kuni +1 kraadi.

Neljapäev püsib lörtsi- ja lumehoogude võimalus. Lääne-Eestis võib päeval sekka ka vihma tulla. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, päeval Lääne-Eestis 0 kuni +3, ida pool 0 kuni -2 kraadi.

Reede öösel on pisut mõjusam kõrgema rõhuga ala ja sajupilved eemalduvad ning tuul raugeb. Õhutemperatuur -2 kuni -7, Ida-Eestis võib -10 kraadi lähedale langeda. Päeval laieneb üle Soome madalrõhkkonna serv ja tõstab ka Eestis edelatuule tugevamaks, kuid sajuala meile tõenäoliselt ei ulatu. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saartel võib üle 0 kraadi tõusta.