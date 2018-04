FOTOD | Uus tänane soojarekord: Tartus mõõdeti kell 16 juba 23,1 kraadi!

Kui juba kell 13 selgus, et täna ületas õhutemperatuur Võrus Eesti kõigi aegade 9. aprilli soojarekordi, on õhutemperatuur päeva jooksul pidevalt tõusnud ja kell 16 ületas Tartus õhusoojus veelkord rekordi: riigi ilmateenistus mõõtis seal sooja 23,1 kraadi. Ka 2001. aasta 9. aprillil, mil õhusoojus viimati rekordtaseme saavutas, mõõdeti 17,7 kraadi sooja. Päris lõplikud andmed tänase päeva maksimumtemperatuuride kohta selguvad õhtuks, kuid juba praegu on selge, et nii sooja 9. aprilli pole Eestis varem nähtud.

Tõllistes mõõdeti kell 16 sooja 23,6 kraadi, Taheval, Tarvastus ja Korelas 23,2 kraadi. Kuna eelnimetud jaamade puhul on tegemist n-ö postijaamades kogutud andmetega, mille täpsus pole täielikult tagatud, neid andmeid ametlikus rekordistatistikas ei kajastata. Ristnas ja Loksal on jätkuvalt üsna jahe ja õhutemperatuur praktiliselt tõusnud pole: sooja on alla 7 kraadi. Võrdluseks Vahemeremaadega on Eesti maksimumtemperatuurid tublisti kõrgemad. Roomas on täna 14 ja Madriidis vaid 7 kraadi sooja. Jääb vaid loota, et täna ei saavutatud kogu ülejäänud aasta soojarekordit. Lugejad, saatke meile pilte erakordselt soojast kevadpäevast aadressile vihje@delfi.ee