GRAAFIK | Tänavu tuleb laulu- ja tantsupeolistel arvestada ohtra vihma ja tugeva tuulega. Kuidas on ilmaga vedanud varem?

Tantsupeolistel tasub teada, et homme sajab hoovihma ja on äikest ning puhub tugev tuul, laupäeval liiguvad üle Eesti hoogsajupilved, kuid tuul veidi rahuneb. Pühapäevaselt rongkäigult võivad peolised kuiva jalaga küll lauluväljakule jõuda, kuid laulupeo ajal tuleb siiski ka hoovihmaks valmis olla.

Riigi ilmateenistus hoiatab, et kuigi täna ennelõuna on kõikjal sajuta, siis pärastlõunal jõuab Lõuna-Eestisse vihmasadu, sadu on kohati tugev ja on äikest, millega võivad kaasneda tugevad tuulepuhangud. Kirdetuule puhangud ulatuvad 15, rannikul 20 m/s. Õhtul levib sadu edasi põhja poole. Tuleval ööl liigub vihmasadu üle Eesti, sajuhood võivad tugevad olla ja äikeseoht on suur. Õhutemperatuur tõuseb 20 kuni 23, meretuulega rannikul kuni 18 kraadini.

Homme liigub madalrõhkkond Läänemere lõunavete kohale ja selle serva mööda kandub lõunakaarest soe ja niiske õhumass Eesti kohale. Tihe vihmasadu laieneb üle Eesti, pärast keskööd saab lõunapoolsetes maakondades lausvihm läbi ja sajusse tekib pikemaid pause. Ida- ja kirdetuul ulatub puhanguti 15, Soome lahe ääres 20 m/s. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi. Päeval sajab hoovihma ja on äikest, sajuhood võivad kohati tugevad olla. Puhub ikka tugev ida- ja kirdetuul, vaid sisemaal jääb pärastlõunal tuul nõrgemaks. Õhutemperatuur on 14 kuni 15 kraadist Põhja-Eestis ja sajupilvede all kuni 20 kuni 22 kraadini Lõuna-Eestis.

Laupäeval jääb madalrõhkkond Läänemere äärde tiirlema ja selle serva mööda liigub üle Eesti hoogsajupilvi. Tuul puhub valdavalt idakaarest ja rahuneb, vaid põhjarannikul puhub lõunani ida- ja kirdetuul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval suuremal osal 17 kuni 20, kuid Eesti põhjaservas on vaid 13 kuni 15, õhtu poole võib tõusta 17 kraadini.

Pühapäeval jääb madalrõhkkond Lõuna-Rootsi kohale ja serv ulatub üle Läänemere. Samal ajal Soome laheni laieneb põhjapoolse kõrgrõhkkonna serv. Kahe rõhuala piirimail on öösel ja ennelõunal vihmahooge hõredalt, pärastlõunal aga areneb jõudsalt rünksajupilvi, sajuhooge on laialdaselt ning ka laulupeolised peaksid hoovihmaks valmis olema. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 14, päeval 17 kuni 22 kraadi.

Esmaspäevaks on prognoosväli muutunud. Muutused atmosfääris võivad olla seotud Põhjamere poolt survet avaldava külmema õhumassi ja lõunavoolus saabuva sooja vastasseisust, mille tulemusel on madalrõhkkond uuesti ägenemas. Prognoositav suund on Lõuna-Rootsist Stockholmi poole ning madalrõhulohu liikumine Eesti kohale, mis toob meile taas sagedasi sajuhooge ja tõstab lõunakaare tuule uuesti tugevaks. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 15 kuni 19 kraadi.

Teisipäeval läänepoolse madalrõhkkonna mõju väheneb. Samal ajal liigub Musta mere äärest võrdlemisi kiiresti põhja poole uus madalrõhkkond. Tänastel andmetel jääb Eesti kahe madalrõhkkonna vahelisse vööndisse. Sajuhooge on öösel hõredalt. Päeval on nõrga õhurõhuvälja tõttu taas rünksajupilvede arenguks tingimused soodsad ja hoovihma tõenäosus suur. Tuul puhub lõunakaarest ja jääb rahulikumaks. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 15 kuni 19 kraadi.

Kolmapäevane Eesti ilm sõltub Venemaa lääneserva liikuvast madalrõhkkonnast. Kaugemale keskoblastite kohale kaldudes on mõju meile väiksem ning öösel on sajuhooge harva, päeval uuesti sagedamini. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, päeval 16 kuni 20 kraadi.