Hoiatus: ennustatud äike jõuab kohale

Delfi kirjutas eile, et Eestisse ootamatult saabunud suvi saab peatselt suvele väga omase lõpu, nimelt saabub meie juurde äikesetorm.

Ilmateenistus ennustas: öösel sajab kohati hoovihma, suurema tõenäosusega saartel, ja Lõuna-Eestis on äikest. Päeval on sadu laialdane, tugevaimad on sadu ja äike Pärnu-Kunda joonest ida pool.

Riigi ilmateenistus avaldas täna kell 6.45, et hommikul on äikest peamiselt Hiiumaal ja looderannikul. Päeval on äikeseoht peamiselt Eesti kesk- ja lõunaosas.

Äikesega võivad kaasneda tugevad tuuleiilid, kohati tugev sadu.