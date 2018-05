Ilm püsib jätkuvalt kuiv: metsades suureneb tuleoht!

Kolmapäeval libiseb üle Eesti kagusse väheaktiivne madalrõhulohk, pilverünki on enam, kuid saju tõenäosus on väike. Tuul puhub läänekaarest ja tugevneb päeval, rannikul ulatub puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, Lõuna-Eestis võib veel paar kraadi soojem olla, päeval 25 kuni 29, meretuulele avatud rannikul 19 kraadi piires.

Neljapäeval tugevneb põhja poolt uus ja veidi jahedam kõrgrõhkkond. Ööga pilverüngad eemalduvad ja päev tuleb päikesepaisteline. Tuul pöördub põhjakaarde ja on tuntav, rannikul ulatuvad puhangud 14 m/s. Õhutemperatuur öösel 7 kuni 12, Lõuna-Eestis võib kuni 15 kraadi olla, päeval on 17 kuni 22 kraadi.

Reede tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta ja nõrga tuulega. Õhutemperatuur öösel 4 kuni 9, maapinna lähedal võib 0 ümbrusse langeda, rannikul on kuni 14, päeval on 19 kuni 23 kraadi.