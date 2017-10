Ilmaprognoos: pühapäeval hakkab lund sadama, oodata miinuskraade

Kui veel möödunud nädalavahetusel võis nautida sooja ja päikeselist sügisilma, siis sel pühapäeval võib sadada juba lund ning temperatuur langeb alla nulli.

Vene ilmaportaali Gismeteo prognoosis seisab, et kui laupäev on Tallinnas vihmane, siis pühapäeva hommikul on sooja ühe kraadi ringis ning võib sada lund (kell 6-9), ülejäänud päev on sombune ja sooja kuni viis kraadi.

Temperatuur langeb alla nulli

Eesti ilmateenistuse nädalaprognoosis on pühapäeva kohta märgitud, et kui kõrgrõhkkonna positsioon Läänemere ääres kindlustub, siis on ilm sajuta, rahulik ja võrdlemisi külm öise õhutemperatuuriga suuremal osal sisemaast -1 kuni -3 kraadi ja vaid rannikul on sel juhul kuni 4 soojakraadi.

Välistatud pole aga madalrõhkkonna suurem mõju. Sel juhul lõõtsub tugev idatuul. Taevas on pilvisem ning saju võimalus püsib saartel ja Edela-Eestis. Tugev tuul ja pilvkate takistavad öist kiiret jahtumist ning valdaval osal Eestist on õhutemperatuur napilt plusspoolel, päevasoe piirdub 5-7 kraadiga, vaid saarte rannikul on paar kraadi enam.