Ilmaprognoos: sellel nädalal veel kevadist ilma loota ei ole, oodata isegi 10 külmakraadi

Hoolimata sellest, et homme õhtul kell 18.15 algab kalendri järgi kevad, pole ilmateenistuse andmetel sellel nädalal veel kevadist ilma loota. Ööl vastu kolmapäeva on hoopis oodata kuni 10 külmakraadi.

Teisipäevaks jõuab mööda madalrõhkkonna lääneserva Norra rannikult Eestini uus osatsüklon ning toob lund ja lörtsi. Öö hakul kanduvad sajuhood üle Põhja-Eesti ning pärast keskööd sajab enamasti Lõuna-Eestis veel lund. Lääne- ja edelatuul on öö hakul veel puhanguline, siis jääb üürikeseks vaiksemaks. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi. Päeval sajab kord siin, kord seal lund, õhtul võib tuisata. Tuul pöördub edelast loodesse ja põhja ning tugevneb saartel ja põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi.

Kolmapäeva öösel madalrõhuvöönd eemaldub ja tugevneb kõrgrõhuhari. Enne keskööd sajab veel lund, pärast keskööd sajupilved eemalduvad ja taevas selgineb. Tugev loode- ja põhjatuul jääb hommikuks nõrgemaks. Õhutemperatuur on -5 kuni -10 kraadi, varahommikul pole sisemaal välistatud ka paar kraadi madalam näit. Päeval liigub kõrgrõhuhari üle Eesti ja õhtupoole suureneb loode poolt juba madalrõhkkonna surve. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb uuesti, kuid ilm on veel sajuta. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni -3, õhtupoolikul saartel ja Loode-Eestis +2 kraadini.

Neljapäeval laieneb üle Eesti madalrõhkkonna lõunaserv. Öö ja hommikupoolik on sajuta. Keskpäeva paiku jõuavad looderannikule lume- ja lörtsipilved, mis õhtu jooksul laienevad üle Eesti. Puhub tugev edelatuul, õhtul pöördub tuul loodesse ning püsib tugevana. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, päeval +1 kuni +3 kraadi.

Reedel madalrõhkkond kaugeneb, tugevneva kõrgrõhuharja mõjul taevas selgineb ja loodetuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -8, päeval -2 kuni +3 kraadi.

Laupäeval kõrgrõhuhari eemaldub, sest Skandinaaviast liigub madalrõhkkond Soome poole ja selle lõunaserva mööda jõuab Eestisse päevaks pehmemat õhku. Öö on sajuta, päeval liigub saartele ja Eesti põhjaossa sajupilvi lume, lörtsi ja vihmana. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -8, päeval -1 kuni +4 kraadi.

Pühapäeval sajab madalrõhkkonna mõjul siin-seal lörtsi ja vihma. Puhub tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +3, päeval +1 kuni +6 kraadi.

Esmaspäeval sajab madal- ja kõrgrõhkkonna piirimail mõnes kohas lörtsi ja vihma, tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +2, päeval +3 kuni +7 kraadi.