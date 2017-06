Ilmataat laulu- ja tantsupeolistele ei halasta: tantsijad saavad vihma, äikest ja tormituult, lauljad ohtralt taevavett

Riigi ilmateenistuse nädalaprognoosist selgub, et laulu- ja tantsupeolisi ootab väga vihmane ilm. Prognoos ütleb, et reedel sajab vihma, võib tulla äikest ja puhub tormituul. Ilmaga võib tantsijatel rohkem vedada laupäeval, mil vihma sajab hooti siin ja seal ning tuul puhub tugevalt kuni lõunani. Pühapäeval, mil laulupeolised rongkäiku ja hiljem laulukaare alla kogunevad, on aga taas ohtralt vihma oodata. Tuul peaks aga varasemaga võrreldes tasasem olema.

Homme Venemaa põhjaaladele kaugeneva madalrõhkkonna mõju väheneb ja üürikeseks tugevneb Läänemere kohal kitsas kõrgrõhuvöönd ning saju võimalus on väike. Päeval üksik hoog vihma siiski päris välistatud pole. Öösel on veel põhjarannikul läänetuule iile kuni 17 m/s, seejärel tuul tasapisi nõrgeneb ja päev tuleb mõõduka läänekaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, päeval 17 kuni 20 kraadi.

Neljapäeval kõrgrõhuvöönd eemaldub, aga ilm on veel sajuta ja vaid õhukese pilvekihiga. Samal ajal liigub Kesk-Euroopast uus madalrõhkkond Läänemere lõunarannikule ja laieneb servaga Soome lahe poole ning tõstab ida- ja kirdetuule tugevamaks, hommikuks on puhanguid 12, päeval 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9, saarte rannikul kuni 14, päeval 20 kuni 23, meretuulega rannikul kuni 18 kraadi. Õhtu poole pilvisus tiheneb ning Liivi lahe ümbrusse ja üle lõunapiiri jõuab vihmasadu ning jätkub ida- ja kirdetuule tugevnemine, puhangud tõusevad rannikul 17 m/s.

Loe veel

Reedel liigub madalrõhkkond Rootsi rannikule ja selle kirdeserv ühes vihmapilvedega laieneb Eesti kohale, on äikest ja tugevaid sajuhooge (tõenäosus kuni 75 protsenti). Ida- ja kirdetuul ulatub puhanguti 15, põhjarannikul kuni 20 m/s, sisemaal õhtu poole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 14, päeval 14-15 kraadist Põhja-Eestis kuni 22 kraadini lõunaservas.

Laupäeval jääb madalrõhkkond Läänemere kohale tiirlema ja selle serva mööda liigub üle Eesti hoogsajupilvi. Kord siin, kord seal sajab hoovihma. Tuul pöördub lõunakaarde ja jääb nõrgaks, vaid põhjarannikul puhub lõunani tugev idatuul. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, päeval 15 kuni 20 kraadi.

Pühapäeva päeval on vihmahooge laialdaselt

Pühapäeval, laulupeo rongkäigu päeval, püsib Läänemere kohal hääbuv madalrõhkkond, mis aga ulatub kõrgetesse õhukihtidesse, soodustades nõnda rünksajupilvede arengut, iseäranis pärastlõunasel ajal. Öösel on vihmahooge hõredalt, päeval aga laialdaselt. Puhub mõõdukas lõuna- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, päeval 15 kuni 20 kraadi.

Esmaspäeval madalrõhkkond hääbub ja tõusva õhurõhu foonil tuleb sajuhoogudesse pikemaid pause. Tuul nõrgeneb ja puhub lõunakaarest. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, päeval 17 kuni 21 kraadi.

Teisipäeval jääb Eesti madal- ja kõrgrõhuvööndi piirimaile. Öösel sajab kohati hoovihma. Päeval on nõrga õhurõhuvälja tõttu taas rünksajupilvede arenguks tingimused soodsad ja hoovihma tõenäosus suur. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 14, päeval 18 kuni 21, rannikul kuni 16 kraadi.