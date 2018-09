Ilmateenistus hoiatab: tormituul murrab täna puid, kahjustab ehitisi ja toob kaasa elektrikatkestusi. Laevaliikluses on katkestusi

"26.09. hommikul tugevneb edelatuul lääne poolt alates sisemaal puhanguti 17-20 m/s, rannikualadel 23-25, saartel ning mandri lääne- ja looderannikul kuni 28 m/s," seisab ilmateenistuse hoiatuses. "Tormituul murrab puid, kahjustab nõrgemaid ehitisi, põhjustab elektrikatkestusi ning häirib laevaliiklust mandri ja saarte vahel."

Veeteed.com teatabki täna hommikul, et 26. septembri hommikul on tugeva tuule tõttu tühistatud reisiparvlaev Kihnu Virve väljumised marsruutidel Kihnu-Munalaid kell 7 ja Munalaid-Kihnu kell 8.30.

Seoses tugeva tuulega võib esineda häireid Kihnu Virve väljumistes Kihnu-Munalaid kell 10, Munalaid-Kihnu kell 14.30, Kihnu-Munalaid kell 16.15 ja Munalaid-Kihnu kell 17.45. (Väljumiste toimumise täpsustatakse kell 9).

Varasemas prognoosis seisis, et täna päeval tuleb pilves ilm ja tihedad vihmapilved levivad üle terve Eesti. Õhutemperatuur on 9–14 kraadi.

Neljapäeva öö hakul sajab mitmel pool hoovihma. Pärast keskööd pilvisus hõreneb ning hoovihma sajab vaid kohati. Puhub lääne- ja loodetuul 7–12, puhanguti 14, saartel ja rannikul 22 m/s. Sooja on 5–9, rannikul kuni 13 kraadi.

Neljapäeva päev tuleb vahelduva pilvisusega ja kohati võib hoovihma sadada. Õhtul algab läänest uus sadu. Puhub lääne- ja loodetuul 7–12, puhanguti 14, põhjarannikul 17 m/s, õhtul tuul lühiajaliselt nõrgeneb. Sooja tuleb 11–14 kraadi.

Reede öö on pilves. Lääne poolt alates sajab vihma, võimalik on ka lörts. Tuul on lühiajaliselt idast, pöördub seejärel edelasse ja läände ning tugevneb 7–13, läänerannikul 12–17, lühiajaliselt kuni 25 m/s. Põhjarannikul puhub põhjatuul 8–13, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 3–8 kraadi.

Reede päeval pilvisus hõreneb. Sadu taandub itta ja vaid kohati võib hoovihma tulla. Tuul pöördub loodesse ja nõrgeneb vähehaaval 5–11, puhanguti 14 m/s. Sooja tuleb 7–12 kraadi.