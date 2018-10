JAGA KOGEMUST | Kas kõva vihm on sulle kahju tekitanud?

Selle nädala algus ilmarindel midagi uut ei too, jätkuvalt on jahe, tuuline ja vihmane. Lörtsi on oodata neljapäeval.

Täna tuleb pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 10-14 kraadi.

Pilves selgimistega ilm on ka homme ehk teisipäeval. Õhutemperatuur veidi langeb, öösel 4-9, päeval 8-12.

Ööl vastu kolmapäeva pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib läänest itta. Õhutemperatuur on 4-10 kraadi. Päeval on enamasti pilves ilm. Sajab vihma, õhtul saartelt alates saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on 7-11 kraadi.

Ööl vastu neljapäeva on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, sekka võib tulla lörtsi. Õhutemperatuur on 6-10 kraadi.