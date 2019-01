Kesknädal toob kuni 12 külmakraadi, nädalavahetus kisub sulale

Homme sajab öösel vahetevahel lund, sekka lörtsi, saartel lisaks ka nõrka vihma. Päeval on lume- ja lörtsihooge hõredamalt. Tuul on mõõdukas ning puhub valdavalt lõunast ja edelast. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -3, öö hakul Põhja-Eestis kuni -5, saarte rannikul kuni +1 kraadi, päeval -1 kuni +1 kraadi, pärastlõunal langeb.

Neljapäeval on sadusid vähe. Tuul on võrdlemisi nõrk, puhub öösel lõuna-, päeval idakaarest. Õhutemperatuur on öösel Lääne- ja Põhja-Eestis -3 kuni -7, Kesk- ja Lõuna-Eestis -8 kuni -12°C, selgema taeva korral võib hommikuks veel kraad-paar madalamale langeda, päeval -3 kuni -8 kraadi, meretuulega rannikul on pehmem.

Reede öösel on ilm on sajuta ja tugevneva idatuulega. Õhutemperatuur on -5 kuni -10 kraadi. Päeval kaardub üle Eesti madalrõhulohk ühes lumehoogudega. Õhtul Edela-Eestist alates sadu lakkab. Puhub tugev idatuul. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, õhtul tõuseb 0 kuni -4 kraadini.

Laupäeva öö hakul sajab veel Eesti põhjaservas lund, keskööst alates on on veidi mõjusam kõrgema rõhuga vöönd ning kuni lõunani on ilm kõikjal sajuta. Pärastlõunaks jõuavad sajupilved Saaremaale ja Liivi lahe ümbrusse ning õhtul mandrile. Lisandub soojemat õhku ning sajab nii lund kui lörtsi, aga sekka võib ka vihma tulla ning jäiteoht on taas suur. Puhub tugev ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, päeval -2 kuni +1°C.

Pühapäeval sajab aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Tugev kagutuul annab pärastlõunal tasapisi järele, õhtul pöördub tuul lõunasse ja edelasse. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul 0 kuni +3 kraadi.

Esmaspäeval sajab siin-seal veidi vihma, päeval sekka lörtsi. Õhtul muutub sadu laialdaseks ja tihedaks ning tuleb enamasti alla lörtsina. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +2, päeval 0 kuni +2 kraadi.