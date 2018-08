Kooliaasta algus tuleb kuiva- ja soojapoolne

Laupäeval, 1. septembril jääb hääbuv madalrõhkkond Läänemere ümbrust katma ja selle servas on meil vihmahoogude võimalus 25–50 protsenti. Sajupilvede mass muutub aga ebaühtlaseks ning kõikjale vihma kindlasti ei jagu. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Sooja on öösel 10–15, rannikul kraad-paar enamgi, päeval tõusevad soojakraadid 21–22-ni, vihmahoo all langeb temperatuur aga alla 20 kraadi.

Pühapäeval, 2.septembril madalrõhuvöönd hääbub, tõusva õhurõhu foonil on öö enamasti sajuta ja päev üksikute vihmahoogudega, mille tõenäosus on umbe 25 protsenti. Puhub mõõdukas läänekaare tuul ja seda ka meie rannikuvetes. Samal ajal jõuab Norra merele aktiivne madalrõhkkond, laieneb Skandinaaviasse ning võib Rootsi rannikul edelatuult tõsta. Sooja on öösel 10–15, rannikul kraad-paar enam, päeval tõuseb temperatuur 21–22 kraadini.

Esmaspäeval, 3. septembril tugevneb Läänemere idarannikul kõrgrõhkkond ning hoiab meie ilma sajuta ja rahuliku. Tugevamat edelatuult võib olla Rootsi rannikuvetes, mida survestab Norra mere poolt aktiivne madalrõhkkond. Sooja on öösel 7–12, rannikul kuni 16, päeval tõuseb temperatuur 22–23 kraadini.