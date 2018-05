Korralik suveilm: nädalavahetusel oodata kuni 25 kraadi sooja

Nädalavahetusel on sooja 24-25 kraadi - numbrid, mida isegi keset suve tihti ei näe. Merre ujuma aga veel tormata ei tasu, vee temperatuur on suhteliselt madal.

Ilmateenistuse prognoosis seisab, et juba täna on õhutemperatuur 17-23 kraadi, läänerannikul kohati kuni 25 kraadi.

Ööl vastu homset on selge sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 9, rannikul kuni 11 kraadi. Homme päeval on päikesepaisteline ilm. Puhub idakaare tuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 18 kuni 23, rannikul kohati 13 kraadi.

Ööl vastu pühapäeva on õhutemperatuur on 6 kuni 10, rannikul kuni 12 kraadi. Pühapäeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirdetuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur on 20 kuni 25, rannikul kohati 14 kraadi.

Mis puutub merevee temperatuuri, siis läänerannikul kerkib see päevasel ajal kohati isegi 13 kraadi kanti, ent põhjarannikul on 4-7 kraadi.