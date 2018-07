KUUMABLOGI | Justkui Lõuna-Euroopas: temperatuur kerkib üle 30 kraadi. Eile sündis selle suve soojarekord, kas täna saab see murtud?

Kuumablogi

Päästeamet tuletab meelde, et suvised veekogude äärsed koosviibimised ja jahutavad suplused jääksid ainult positiivselt meelde, hoia end ja oma lähedasi õnnetustest eemal. Ära jäta lapsi kunagi veekogu ääres järelevalveta. Õnnetused juhtuvad ootamatult ja kiirelt. Kuigi täispuhutavad ujumise abivahendid võivad tunduda kasulikud ja toredad, siis tegelikult on kõikvõimalikud täispuhutavad veemänguasjad ja abivahendid ohtlikud. Need võivad lapse rannast eemale kanda või ootamatult õhust tühjaks minna. Samuti võivad lapsed sügavasse vette kandunud asju ära tooma minnes ohtu sattuda. Ujumisrõngas võib tegelikust ujumisoskusest ka vale arusaama tekitada või lapse tagurpidi keerata ja vee alla lõksu jätta. Niisamuti sõpradega veekogu ääres viibides palub Päästeamet meeles pidada, et kui tarbitakse ka alkoholi,siis inimesed ei pruugi oma võimeid adekvaatselt hinnata. Ära lase purjus sõpra vette ning hoia lähedastel silma peal!

Ilmateenistuse lehel seisab, et täna on valdavalt päikesepaisteline ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 25..31 kraadi.

Oh sa säde! Ilm on lausa nii palav, et kass poeb jaheda otsinguil teki alla. (Foto: Delfi lugeja)

Kell 15 mõõdeti Virtsus õhutemperatuuriks 31,3 kraadi, mis on suure tõenäosusega selle suve kõige kõrgem temperatuur!

Mida teha, kui tahaks õues päikest võtta, ent on liiga palav ja vajaks jahutust? Delfi lugeja leidis sellele murele lahenduse: vii lamamistool vette!

Suvepealinnas naudib rannamõnusid rohkelt inimesi. Täna keskpäeval oli seal õhutemperatuur 30 kraadi ja vesi 15 kraadi.https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=230625

Ilmateenistus väljastas eile kuuma ilma hoiatuse: lähipäevil püsib Eestis väga palav ilm, kus maksimumtemperatuurid võivad tõusta 30 kuni 31 kraadini, vaid rannikualadel on paiguti jahedam. Hoovihma võimalus on üksikutes kohtades ning nii ei ole ka sealt suuremat jahutust oodata. Tähelepanu peaks pöörama ka UV-indeksile, mis on kõrge. Kuuma ilma hoiatuse väljastamiseks peab termomeetrinäit kerkima 30 kraadini vähemalt kolmandikul Eesti territooriumist. Palavust on oluline hinnata nii õhutemperatuuri kui õhuniiskuse andmete põhjal, sest kõrge õhuniiskuse korral on palavust raskem taluda.

Täna pärastlõunal näitas Tallinna südalinnas Foorumi keskuse ees olev termomeeter 31 soojakraadi. Viimaste vaatlusandmete kohaselt mõõdeti Lääne-Nigulas 31 soojakraadi, Narvas 30,7 ja Virtsus 30,2 kraadi.

"Meie Alaska malamuut naudib voolikust kastmise järgselt päikest," kirjutab lugeja.

Tartus Anne kanali ääres naudivad sooja suveilma ja lausa 26-kraadist jõevett mitmed inimesed. Õhutemperatuur on heade mõtete linnas 30 kraadi!https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=230613

Täna keskpäeval mõõdeti Narvas selle suve kõige soojem temperatuur 30,3 kraadi!

Lugeja pilt Harjumaalt Alliku külast. Pildi saatnud Kristjan möönab, et tema kassile meeldib päike väga ja igal võimalikul momendil naudib kiisu päikesevanne.

Ilm.ee andmetel on Ida-Virumaal Kauksi rannas juba praegu rannamõnusid nautimas üle 100 inimese. Veetemperatuur on 22 kraadi ja õhutemperatuur lausa 31 pügalat!

Riigi ilmateenistuse kodulehe järgi mõõdeti täna kell 10 Lääne-Virumaal Väike-Maarjas õhutemperatuuriks lausa 28,3 kraadi!

Vau! Tori vallas näitas termomeeter eile lausa üle 40 soojakraadi! (Foto: Delfi lugeja)

Kuum ilm on ka neljajalgsed lemmikud ajanud jahutust otsima! (Foto: Delfi lugeja)

Lähipäevadel ulatub õhutemperatuur 31 kraadini, küll aga tuleb soojasid suveilmasid nautides meeles pidada, kuidas end kuuma ees kaitsta. • Kaitse end päikese käest! Ära unusta päikesekreemi-, prille ja ka peakatet!• Joo palju vett!• Ära ole pikaajaliselt päikese käes!• Vali hoolikalt, millisesse veekogusse suplema lähed - pea meeles, et praegu on Soome lahes sinivetikaoht!

Riigi ilmateenistuse kodulehel seisab tänase päeva kohta: valdavalt päikesepaisteline ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 4-9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 26..31, rannikul kohati 23 kraadi.

Ega me ainsad pole: väga palav on ka Soomes. Näiteks pühapäeva päeval oli Helsingi südalinnas täpselt 30 kraadi sooja. Foto: Andres Putting

