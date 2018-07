Kuumalaine jätkub: sünoptiku sõnul on oodata 30-kraadist palavust. Vahepeal kimbutab ka äikesevihm

Lähipäevadel on oodata äikesevihma ning uue nädala lõpus kerkib temperatuur taas 30 kraadi kanti.

Ilmateenistuse valvesünoptik rääkis Delfile, et kuumalaine jätkub. Kui vahepeal on sooja 25 kraadi ringis, siis uue nädala lõpus on temperatuur taas 30 kraadi või enam.

Ilmateenistuse nelja päeva prognoosi kohaselt on täna vahelduva pilvisusega ilm õhutemperatuuriga 23-28 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja sooja on 14-19. Esmaspäeva päeval on temperatuur 20-28 kraadi ja võib tulla äikesevihma.

Teisipäeval öösel 14-20 ja päeval 23-29 kraadi ning äikesevihma võimalus püsib. Kolmapäevaks lubatakse 15-21 ja päeval 24-29 kraadist pilves selgimistega ilma.