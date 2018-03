Lähipäevade ilm püsib jätkuvalt talvine, öösiti on oodata kuni 15 külmakraadi

Ilmateenistuse andmetel püsib lähipäevade ilm jätkuvalt talvine ja öösiti on oodata kuni 15 külmakraadi, päeval tõuseb temperatuur aga vaid paar kraadi üle nulli.

Homme öösel on valdavalt pilves ilm. Ajuti sajab lörtsi ja lund, sadu on peamiselt Põhja-Eestis. Tuul pöördub edelast kirdesse ja tugevneb hommikuks 5–10, rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur langeb hommikuks -4 kuni +1 kraadini. Homme päeval tuleb pilves ilm, pärastlõunal ilm selgineb. Lume- ja lörtsisadu liigub lõuna poole. Puhub kirdetuul 5–10, rannikul puhanguti 15, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -4 kuni +1, õhtul langeb paiguti -12 kraadini.

Teisipäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati võib veidi lund sadada. Puhub põhjakaare tuul 3–7, öö hakul rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on -6 kuni -12, kohati kuni -15 kraadi. Päeval püsib vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib veidi lund sadada. Puhub põhjakaare tuul 3–7 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Kolmapäeva öösel on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, kohati sajab vähest lund. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on -6 kuni -12, kohati kuni -15 kraadi. Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab vähest lund. Puhub valdavalt loode- ja läänetuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on -6 kuni -11, kohati võib langeda kuni -15 kraadini. Päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2–7 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.