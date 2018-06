Lähipäevil kimbutavad vihmahood, kuid siis läheb taas päikeseliseks! Kas ka jaanilaupäev tuleb soe ja kuiv?

Täna hommikul ärkas enamik eestimaalasi vihmasabina saatel. Päeva jooksul võib ka äikest tulla. Natuke võib vihma tulla ka neljapäeval ja reedel. Seda siiski nii vähe, et suurt metsatulekahjude süttimise ohtu vihm ei vähenda. Vihma prognoositakse harilikust vähem terve juunikuu jooksul.

Homme ja ülehomme on ilm veidi jahedam, sooja tuleb 15 kuni 20 kraadi. Tuul on pigem mõõdukas, reedel läheb tuul tugevamaks.

Reedest alates lähevad ilmad jälle soojemaks, vaid meretuulega rannikul tuleb kuni 20 kraadi sooja.

Nädalavahetus tuleb väga ilus ja suvine. Laupäeval on sooja 22 kuni 27 kraadi ja pühapäeval lausa 24 kuni 28 kraadi. Tuul on nõrk.

Esmaspäeval on kuni 25 protsenti vihmatõenäsust, kuid sooja tuleb vähemalt 20 kraadi, võimalik et kuni 28 kraadi.

Kogu juunikuu tõotab riigi ilmateenistuse prognoosi kohaselt tulla harilikust soojem ja kuivem. See tähendab, et on täiesti võimalik, et ka jaaniõhtu saab veeta kuiva ning sooja ilmaga ning suusapükse ning vihmavarju pole vaja.