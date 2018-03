Lihavõttepühad tulevad tänavu pakaselised, ent päikeselised. Oodata on kuni 14 külmakraadi!

Lihavõttepüha öösel on oodata kuni 14 miinuskraadi, ent päeval jõuab õhutemperatuur plusspoolele ning paistab päike.

Teisipäeval laieneb Grööni merelt kõrgrõhkkonna serv Läänemere ümbrusse. Laialdaselt on taevas selge, päeval tekib pilverünki, millest õhtu poole võib mõni ka üksiku lumehoo anda. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -6 kuni -13 kraadi, kohati langeb alla -15, päeval 0 kuni -4 kraadi, Edela-Eestis võib kraad üle nulli tõusta.

Kolmapäeva öö on kõrgrõhkkonna servas olulise sajuta, päeval on pilverünki, mis kohati lumehoo annavad. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -6 kuni -12, kohati kuni -15, päeval -3 kuni 2 kraadi.

Neljapäeval lähenevad nii põhja kui lõuna poolt madalrõhkkonnad, kuid Eesti kohale jääb kitsas kõrgrõhuvöönd. Ilm püsib sajuta ja laialdaselt selge taevaga ning rahulik. Õhutemperatuur on öösel -6 kuni -12, kohati -15, päeval 0 kuni 4 kraadi.

Suurel Reedel püsib Eesti kõrgrõhuvööndi kaitse all sajuta ja enamasti selge taevaga. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10 kraadi, Kirde-Eestis kuni -14 kraadi, päeval on 0 kraadist jääpinnalt puhuva tuulega rannikul kuni 5 kraadini sisemaal.

Laupäeval püsib kõrgrõhuvööndi ülekaal. Öö on selgem, päev pilverünkadega, aga ka sajuta. Puhub nõrk idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -5 kuni -10, Kirde-Eestis kuni -14 kraadi, päeval tõuseb 2 kuni 6 kraadini, jääpinnalt puhuva tuulega rannikul jääb null kraadi lähedale.

Pühapäeval laieneb Kesk-Euroopast aktiivse madalrõhkkonna serv Eestini ning tõsta kirdetuule tugevamaks. Lisandub pilvi ning Eesti lõunaservas võib ka kerget lund sadada. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5 kraadi, öö hakul võib Virumaal õhutemperatuur -10 kraadi lähedale langeda, päeval tõuseb 2 kuni 6 kraadini, jääpinnalt puhuva tuulega rannikul jääb ikka null kraadi lähedale.