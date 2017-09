Nädalalõpp tuleb vihmaseselt, homme lööb ka välku

Täna sajab vihma pea igal pool üle Eesti, tähelepanelik Delfi lugeja juba teavitas toimetust, et Pärnus saadab paduvihma ka korralik tuul. Tõsiasi on aga see, et hoovihmadega tuleks arvestada terve nädalavahetuse, sest riiklik ilmateenistus seda ennustab.

Homme on üldiselt pilves selgimistega ilm, kuid üle Eesti sajab hoovihma ja kohati võib esineda ka äikest - seda just Lääne-Viru ja Järvamaa piiril, aga ka Pärnu-, Viljandi- ja Valgamaal. Kuivem on aga Võrumaal, kus ilmataat piirdub ehk pilvedega. Päeva jooksul pöördub tuul läände ja loodesse 5-11m/s rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuuri on 13-16 kraadi. Laupäeval on ilm üsna sarnane, ent puudub äike ja õhtuks harvenevad ka sajuhood. Edelatuul puhub 5-11 m/s, saartel ja rannikul aga kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on sarnaselt reedele 13-16 kraadi üle Eesti. Ka pühapäeval sajab mitmel pool hoovihma ning on vahelduva pilvisusega ilm. Tuul on küll nõrgem kui varasematel päevadel: puhub edelasse kiirusel 1-5 m/s. Temperatuuri tuleb kuni 17 kraadi. Vene ilmaportaali Gismeteo andmetel võib aga pühapäeval ka välku lüüa. Hoovihmad aga ei lõppe selle nädalaga - ka esmaspäevast kolmapäevani on vaja arvestada muutliku ilmaga, sest mitmel pool esineb just hoovihma. Vaid ööd on olulise sajuta. Temperatuuri on aga kõikidel päevadel kuni 17 kraadi.