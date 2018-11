Nädalavahetus toob krõbeda talveilma: temperatuur langeb 11 külmakraadini, kimbutavad ka tugevad tuulepuhangud

Reedel püsib terav vastasseis Venemaad katva kõrgrõhkkonna ja lääne pool aktiivsena püsiva madalrõhkkonna vahel. Edela- ja lõunatuul on väga vali, sisemaal võib puhanguid üle 15 olla, meie rannikuvetes kuni 23 meetrit sekundis ning vastu Läänemerd 25 meetrut sekundis. Pilvi on öösel enam, aga olulist sadu neist ei tule, päev on selgema taevaga ja kuiv. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, Ida-Eesti kuni -8, päeval Lääne-Eestis 0 kraadi lähedal, Kesk- ja Ida-Eestis -1..-3 kraadi.

Laupäeva öösel püsib kahe rõhkkonna pingeline vastasseis ning lõuna- ja kagutuul on ikka väga tugev. Päeval kaldub kahe rõhuala vastasseis pisut enam madalrõhkkonna kasuks ning tuul annab pisitasa veidi järele. Öö on selgem, hommik ja päev nii Eesti lääne- kui idaservas pilverünkadega, aga olulise sajuta. Õhutemperatuur on öösel -6 kuni -10, saartel ja läänerannikul -1 kuni -4, päeval -2 kuni -7, rannikualadel kohati 0 kraadi.

Pühapäeval jõuab Taani väinade lähistele uus madalrõhkkond. Tuuleväli enam nii pingeline pole kui eelnenud päevadel, kuid lõuna- ja kagutuule puhangud ulatuvad rannikul ikkagi 15 meetrini sekundis, päeval pisut enamgi. Laialdaselt niiskust ei lisandu, vaid saartel ja looderannikul võib nõrka lörtsi või vihma sadada. Õhutemperatuur on öösel -6 kuni -12, saartel ja läänerannikul tõuseb -2 kuni +1, päeval -2 kuni -7°C, saartel ja läänerannikul -1 kuni +2 kraadi.