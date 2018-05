Rannailma lõputult ka nautida ei saa: nädala lõpus on oodata äikesetormi

Riigi ilmateenistuse andmetel tuleb käesolev nädal soe, ent oodata on ka äikesetormi ning õhutemperatuur langeb märgatavalt. Lohutuseks võib öelda, et järgmine nädal tuleb aga sarnaselt eelmistele suviselt soe.

Kolmapäeval suureneb Lõuna-Poola kohal pöörleva madalrõhkkonna mõju ning öösel võib Ida-Eestis olla äikest. Madalrõhuala põhjaserva mööda jõuab päevaks meile niiskemat õhku ja hoogsajupilvede arenguks on suuremad võimalused. Hoolimata sellest on hoovihma oodata vaid kohati. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur öösel 9 kuni 14 kraadi, päeval 22 kuni 27 kraadi, meremõjuga rannikul on jahedam.

Neljapäeval liigub madalrõhuala kese meile veidi lähemale, siiski on sajuvõimalus üsna väike. Öö on sajuta, päeval on sajuvõimalus suurem ning õhtul võib Lõuna-Eestis olla ka äikest. Puhub nõrk idakaare tuul. Õhutemperatuur öösel 8 kuni 13, päeval 21 kuni 26 kraadi, meremõjuga rannikul all on jahedam.

Reedeks liigub madalrõhkkond üle Leedu- ja Läti Venemaa suunas ja meil selle vahetus läheduses sajab hoovihma, on äikest. Alla 50% on sajuvõimalus Hiiu- ja Saaremaal. Tuul pöördub põhja ja kirdesse ja on enamasti nõrk, üksnes saartel tugevneb õhtupoolikul puhanguti 14 m/s, samuti võivad äikesega kaasneda tugevamad tuuleiilid. Õhutemperatuur öösel 10 kuni 15, päeval 18 kuni 23, kohati rannikul ja sajupilvede all on 15 kraadi ringis.