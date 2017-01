Rootsi ilmateenistus andis Stockholmile ja Södermanlandile täna õhtuks teise astme hoiatuse, kuna oodata on väga tugevat tuisku ja lumesadu.

Stockholmis ja Södermanlandis peaks ennustuse kohaselt täna õhtul ja ööl alla sadama 10 kuni 20 sentimeetri paksune lumekiht. Ilmaolud muudab keerulisemaks lumesadu saatev tugev tuul.

Rootsi ilmateenistus andis hoiatuse pea tervele riigile, kuid eriti hull on ilm just pealinnas ja selle ümbruses.

Ilmateenistus palub autojuhtidel arvestada raskete teeolude ja libedusega.

Aktiivne madalrõhkkond liigub Lõuna-Rootsist üle Läänemere ja selle tihedama lumesaju serv riivab ka Saaremaad ning kandub siis edasi Läti kohale. Eesti mandriosas sajab vaid kohati lund ja sajuhulk on enamasti väike, kuid laialdaselt on pinnatuisku. Õhutemperatuur on öösel -7..-12, saartel ja Eesti lõunapiiri lähistel -2..-7 kraadi, päeva jooksul õhutemperatuur langeb. Väga kõledaks muudab aga ilma tugev tuul - öösel tugevneb kagu- ja idatuul puhanguti 15, saartel ja rannikul 20 meetrini sekundis, päeval pöördub kirdesse ja püsib õhtuni tugev, puhanguid on kuni 23 meetrit sekundis.