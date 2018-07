Selle suve kõige soojem päev tõi randadesse hulgaliselt puhkajaid

Täna küündis õhutemperatuur kuni 32,4 kraadini, mis tähendab, et sündis selle suve uus kuumarekord.

Ent veel ei langenud Eesti juulikuu soojarekord, mis mõõdeti 1994. aastal Võrus, kui sooja oli lausa 35,2 kraadi.

Käesolev nädal on olnud erakordselt soe, õhutemperatuur on küündinud üle kolmekümne kraadi. Populaarseimad plaažid olid juba ennelõunal rahvast täis ja raske oli päevitustekile kohta leida. Inimesed lesisid rannatoolidel ja aktiivsemad veetsid aega pallimänge mängides või veemõnusid nautides.

Küll aga peab rannas peesitades olema ettevaatlik. Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul ei ole viimastel päevadel seoses päikesepistega möödunud aastatest tavapärasest rohkem väljakutseid olnud. „Tänavu on olnud 16 päikesepistejuhtumit ja üks kuumarabandus,” ütles Adlas. Adlas selgitas, et päikesepistejuhtumid on enim levinud vägijooki tarbinud ja tukkuma jäänud inimeste ning väikelaste, kes mütsita ehk liiga kaua õues viibinud, seas.

Kuna kõrgrõhuala püsib ning kuumad ilmad jätkuvad ka tuleval nädalal, on oluline väljas liikudes järgida elementaarseid soovitusi, näiteks kanda peakatet, panna selga heledad ja laheda lõikega riided ning piisavalt juua. Isegi siis, kui janutunnet pole, tuleb teadlikult vett tarbida.