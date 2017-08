Soome ilmateenistus: Baltimaid tabab Soomes 2010. aastal 15 miljonit eurot kahju teinuga võrreldav äikesetorm

Soome ilmateenistuse meteoroloogi Antti Kokko sõnul kogetakse Baltimaades peagi seda, mida pole Soomes nähtud pärast 2010. aasta äikesetormi nimega Sylvi.

„Samad numbrid hakkavad olema, nagu olid Soomes 2010. aasta suvel, kui mõõdeti kõigi aegade kõrgeim temperatuur. Joensuus tõusis elavhõbedasammas koguni 37,2 kraadini,“ ütles Kokko Ilta-Sanomatele. „Siin võib tekkida samasugune äikesepilvede kogunemine, mis tekkis Soomes seoses tormiga Sylvi 2010. aastal.“

Sylvi tekitas Soomes 15,1 miljoni euro suurused kahjud ja põhjustas ühe inimese surma. Tõsiselt räsis torm Poris toimunud festivali Sonisphere.

Tormi tõusmisest on märke õhus juba täna. Paduvihma ja äikest on aga oodata homme.

Baltimaade õhumass on Kokko sõnul väga niiske ja atmosfäär on ebastabiilne.

Soome ilmateenistus hoiatab eriti äikesega seotud tuuleiilide eest, mida lubatakse kindlasti kuskile Baltimaadesse.

Eesti ilmateenistuse värske prognoos lubab, et öö hakul on homme ilm vaikne ja sajuta. Pärast keskööd jõuavad Edela-Eestisse uue läheneva madalrõhkkonna vihmapilved, tuul pöördub kagusse ja muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on 13 kuni 18 kraadi. Hommikuks jõuab madalrõhkkond Gotlandi lähistele ja päeval liigub üle Eesti ning toob rohket vihma, on äikest.