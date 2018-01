Talv naaseb: lähipäevil on oodata lund ja korralikke külmakraade

Täna Lääne-Eestist alguse saanud vihmasadu levib saartelt mandrile ja läheb üle lume- ja lörtsisajuks, prognoosib Eesti ilmateenistus. Uuel nädalal muutub ilm päev-päevalt külmemaks ja maa peaks taas lumevaibaga kattuma.

Täna jõuab Läänemere äärde uus aktiivne madalrõhkkond. Kui öö oli veel suurema sajuta, siis hommikul ja päeval on oodata lörtsi, idapoolsetes maakondades ka lund ning saartel lisaks vihma. Libeduseoht on suur! Lõunakaare tuul tugevneb, hommikul ja päeval on puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -4, saarte rannikul +1, päeval -1 kuni +1 kraadi.

Homme liigub madalrõhkkond edasi Venemaale ja selle servas sajab meil öösel aeg-ajalt lörtsi, sisemaal ka lund ja rannikul vihma. Päeval on sajuhooge harvem, kuid õhtul jõuab saartele uus sajuala. Tuul pöördub põhjakaarde ja päevaks nõrgeneb. Õhtul pöördub idakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur langeb sisemaal paar-kolm kraadi alla 0 kraadi, saarte rannikul on kuni +2 kraadi, päeval -1 kuni +1 kraadi.

Teisipäeval suundub madalrõhkkond Läänemerelt Venemaa poole ja tõenäoliselt kulgeb trajektoor üle Eesti lõunapiiri. Sel juhul sajab meil aeg-ajalt lund, Saaremaal ja Lõuna-Eestis ka lörtsi. Tuul puhub öösel idakaarest, päeval põhjakaarest ja on tugev, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0 kuni -5, öösel on Saaremaal ja Lõuna-Eestis kuni +2 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajab kaugeneva madalrõhkkonna järel kohati lund. Loodetuul nõrgeneb. Päeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ja on vaid üksikuid lumehooge. Puhub nõrk läänekaare tuul, õhtul pöördub idakaarde ja tugevneb. Õhutemperatuur on -2 kuni -7 kraadi ja kui öösel taevas selgineb, siis langeb sisemaal -10 kraadi ümbrusse, saarte rannikul on pehmem.

Neljapäeval liigub Läänemere lõunavete kohale uus madalrõhkkond ja selle servas puhub meil tugev idakaare tuul, puhanguid on rannikul kuni 17 m/s. Sajab lund, saartel ka lörtsi. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni -7, Virumaal võib alla -10 kraadi langeda, saartel on 0 kraadi ümbruses, päeval 0 kuni -5 kraadi, Virumaal võib jääda paar kraadi madalamaks.

Reedel madalrõhkkond kaugeneb ja tugevneva kõrgrõhkkonna mõjul jääb lumehooge hõredamaks. Kirde- ja põhjatuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -4 kuni -9, kohati selgineva taeva all langeb sisemaal paar-kolm kraadi alla -10 kraadi, päeval -3 kuni -7 kraadi.

Maanteeamet: talviseks sõiduks vali talvine tempo!

Maanteeameti liiklusinfo rakenduse Tart Tee andmetel olid varahommikul teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked või niisked. Teetemperatuurid jäid kergelt miinuspoolele.

Seoses ilmaolude muutumisega soovitab maanteeamet valida talviseks sõiduks talvise tempo. "Naast- ja lamellrehvid ei lisa turvalisust, kui sa talvel suvise kiirusega sõidad."