Täna on Eestis jälle vihma ja äikest oodata

Soe ilm püsib, aga viimaste päevade kuivus asendub Eestis täna taas vihmaga.

Ilm.ee kirjutab, et täna on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest, võimalikud on tugevad sajuhood ja rahe.

Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 23-28 °C, sajuhoogude all langeb 20° C juurde.

Teeilmakeskus lisab hioatuse: hommikul arenevad Kirde-Eestis hoovihma- ja äikesepilved. Intensiivsete sajupilvede vöönd levib lääne poole.

Päeva jooksul suureneb äikesevõimalus kõikjal. Sadu on kohati tugev, võib sadada rahet, äikesepilvede all on tuulepuhangud üle 20 m/s.