Täna on pööripäev, viimaks hakkavad päevad pikemaks minema

Hoolimata sellest, et aasta pimedaim periood saab täna murtud, vaevab põhjamaa inimesi pimedast tingitud masendus ja depressioon.

Tervis Pluss on kirjutanud, et talvisel perioodil on levinud hooajaline depressioon just Skandinaavia maades, mille all kannatab kaks kuni neli protsenti põhjamaalastest.

Talvise masenduse all kannatavad 20-45 aastased inimesed, kellest enamus on naised.

Kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa nentis, et hooajaline depressioon on suur mure ka eestlaste seas. Tema sõnul aitab pimedusega kaasneva kurnatuse vastu lähedastega koosveedetud aeg ja üksteise märkamine. Ta lisab, et vaimset tervist toetab mitmekülgne ja tervislik toitumine, liikumine vähemalt 150 minutit nädalas, valgusravi ning hea uni.

Oidermaa ei soovita pimedal ajal meelemürkidest abi otsida. „Vältida tasub alkoholiga enda tuju parandamist. Pikas perspektiivis mõjub see väga tervist kahjustavalt,” ütles Oidermaa.

„Silmnähtavalat valgem periood algab 25. detsembrist, mil päevad minutihaaval pikemaks hakkavad muutuma," ütles keskkonnaagentuuri pressiesindaja Valdo Jahilo. Seda kuni suvise pööripäevani, mil päev on pikem.