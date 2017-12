Täna öösel võib Eestis näha virmalisi

Tänasest kolmapäevani möllav magnettorm saavutab täna õhtul ilmselt sellise taseme, et võib tuua Eesti taevasse virmalised.

Magnettorme jälgiva Aurora Service´i andmetel võib täna enne südaööd jõuda torm kp-skaalal kuuenda jooneni, mis tähendab, et virmalisi võib näha olla ka Eestis. Kuuendal joonel püsib torm eeldatavasti kella kuueni hommikul.

Eesti aja järgi kella üheksaks jõuab magnettorm eeldatavasti kp-tasemeni 4, praegu on see 3,67. Et virmalisi oleks Eestis näha, peaks kp-tase jõudma hinnanguliselt 5,3ni. Magnettorm aga algab kp-tasemest 5, mis juhtub ilmselt kella üheteistkümneks.