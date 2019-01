Tänased ilmaolud toovad suure sula ning libedad teeolud

Teeilmakeskus vahendab: tänane ilm on meil sajune ja tuuline. Kui enne lõunat on oodata veel teetemperatuuride mõningast soojenemist, siis õhtupoolikul hakkavad teetemperatuurid kiiresti langema Libeduseoht on seega meie teedel täna väga suur.

Artikli päises oleva kaari põhjal kollases alas on teetemperatuurid kerges plussis, sinises miinuses. Ringidelt kaardil näeme, et roheline ring = saju olek vihm ja sinine ring= saju olek lumi.

Teeilmakeskuse juhi Margus Kehi sõnul on kaardilt näha, et vihma sajab külmale pinnale, mis kloriididega puistamata teed muudab kiirelt libedaks.