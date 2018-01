TOP 10 SOOJA TALVE | Kas tänavune talv saab olema ajaloo kõige soojem?

Lumetud ja pigem hilissügist meenutavad talveilmad panevad küsima, kas tegu võib olla läbi aegade kõige soojema talvega. Delfi koostas pingerea tänavuse talvega konkureerivatest perioodidest.

Riiklikul ilmateenistusel on talveperioodide keskmised temperatuurid kirjas aastast 1961/1962. Võtsime seega viimase 56 talve seast kümme kõige soojemat ja panime need pingeritta.

Tabeli on vallutanud täpselt kümne aasta tagune talv, mil kolme kuu keskmiseks temperatuuriks oli tervelt kraad sooja. See on 56 aasta jooksul ainus talv, mil keskmine temperatuur oli üle nulli.

Soojuse poolest tegi tubli tulemuse ka eelmine talv, mis 1,3 kraadise keskmise temperatuuriga oleks peaaegu esikümnesse murdnud, kuid jäi jagama 12. ja 13. kohta 2014. aastal lõpenud talvega.

Loe veel

Piirkonniti on ilmateenistusel tegelikult Vilsandi ja Tartu kohta andmeid ka kaugemast minevikust - näiteks Vilsandis oli kümne aasta tagusel soojal talvel keskmiselt kraade tervelt 2,9. Sama soe oli muide saarel ka 1924/1925 aasta talveperioodil. Tartu ja Tallinna rekorditeks on samuti 10 aasta tagune talv, kui keskmiselt oli sooja vastavalt 0,3 ja 1,1 kraadi.

Möödunud detsembri keskmine temperatuur oli 1,3 kraadi sooja, mis on riikliku ilmateenistuse andmetel normist tervelt 3,3 kraadi kõrgem. Detsembri normiks peab ilmateenistus hoopis -2 kraadi. Kui võrrelda seda 10 aasta taguse detsembriga, siis toona oli jõulukuu keskmine eri paikudes 0,6 kuni 4,2 kraadi, üle-eestiliselt seega pisut üle 2 kraadi sooja.

Kui tänavune jaanuar ja veebruar on pisut soojemad kui kümme aastat tagasi, võib tegu olla ajaloo kõige soojema talvega. Kümme aastat tagasi oli jaanuaris eri paikades temperatuuri keskmiselt -1,7 kuni 1,7 kraadi, veebruaris aga 0 kuni 2,8 kraadi.