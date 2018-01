TORMIBLOGI | Skandinaaviat laastav torm jõudis ka Eestisse! Kimbutavad tuulehood ja libedus, Haapsalus kukkus isegi kuusk ümber

Öö jooksul esines Eesti põhjarannikul tuuleiile üle 30 meetri sekundis. Ilmateenistuse andmetel peaks tuul järk-järgult esmaspäeva jooksul taanduma, ent päris vaibumisest saab rääkida alles õhtul.

Tormiblogi

Möödunud ööpäeva jooksul on päästeamet üle Eesti reageerinud 54-le sündmusele, mille põhjustajaks just tugev tormituul. Peamiselt eemaldati teedelt ja elektriliinidelt murdunud puid ning oksi, lendu oli läinud ka välireklaame.

Soome väljaanded kajastavad, et sealpool lahte oli tuule kiirus isegi kuni 30 meetrit sekundis. Elektrita jäi umbes 7500 majapidamist, neist tuhanded on siiani elektrita. Selgub, et riigil pole ka piisavalt ressursse, et kiiresti tormikahjudega võidelda ja ka vool kõikjal taastada.

Kella 9 paiku on ilmaolud üle Eesti sellised. Allikas: Ilmateenistus

Ilmateenistuse vaatlusandmed näitavad kella 6 seisuga, et tasapisi on tormituuled järele andmas, kuid puhangud on paljudes kohtades veel väga võimsad, eriti (põhja)rannikul. Kella 5 ja 6 vahel mõõdeti tugevaim tuulepuhang (31,2 m/s) Pakril, üle 20 m/s ulatunud puhanguid oli veel näiteks Kundas, Loksal, Paldiskis, Pirital, Rohuneemes.

Elektrilevi andmetel on elektrita üle 1000 majapidamise Harju- ja Pärnumaal.

Liiklusjuhtimiskeskus teatab, et varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel soolamärjad või soolalumesegused. Tugeva tuule tõttu võib olla mitmel pool teedele kukkunud puid või oksi. Ilmaprognoosi kohaselt sajab hommikutundidel mitmel pool enamasti Eesti idaosas ja rannikul hooti lund ja lörtsi. Kohati võib esineda pinnatuisku. Puhub loodetuul sisemaal puhanguti kuni 25 m/s. Päeval kohati sajab kerget lund. Tuul järk-järgult annab järele, kuid rahuneb alles õhtul. Õhutemperatuur on mandril 0°C piires, rannikul jääb kergelt plussi. Teedel on libeduseoht!

Hommikune äratus mootorsae helidel. Päästeamet saeb teele murdunud mändi Tallinnas Nõmmel, Liiva tänaval (Delfi lugeja Hannelore foto)

Tallinnas Salme tänaval, täna kell 2 öösel (foto: Joonas Sildre)

Tallinnas Salme tänaval, täna kell 2 öösel (foto: Joonas Sildre)

Tallinnas Salme tänaval, täna kell 2 öösel (foto: Joonas Sildre)

Öine pilt sellest, kuidas torm Tartusse jõudis. (Foto: Raido Vint)

Öine pilt sellest, kuidas torm Tartusse jõudis. (Foto: Raido Vint)

Öine pilt sellest, kuidas torm Tartusse jõudis. (Foto: Raido Vint)

Üks lugeja andis teada, et Kapellskär (Rootsi) – Paldiski laev ei saanud tormi tõttu randuda. Üritasid, aga sinnapaika see jäi – mindi tagasi Soome suunas tuulevarju, et hommikul uuesti proovida.

Tõrvas on teeolud väga libedad.

Tallinna kesklinnas meenutab vaatepilt taas pigem sombust hilissügist kui südatalve.

http://ilmateade.delfi.ee/uudised/fotod-mitte-vaid-rannikul-torm-joudis-viljandisse?id=80717799

https://twitter.com/teeilm/status/950094242789167104?ref_src=twsrc%5Etfw

Jätkuvalt on väga paljud kodud elektrita, palju probleeme on näiteks Saaremaal.

Tormipilt Vändrast.

Liiklusolude kohta oma kodukandis saab hea ülevaate siit. http://www.tarktee.ee/

Lennujaama kodulehelt nähtub, et ühtki lendu tormi pärast ei tühistatud. Äsja väljus tänane viimane lend. Järgmisena peaks hommikul kell 5:50 startima lend Riiga.

Tormi tõttu merevee tase Eesti rannikualadel tõuseb, eriti drastiliselt on kasvu näha näiteks Pärnu sadamas. Lähemalt saab vaadata kaardilt. http://www.ilmateenistus.ee/meri/mereprognoosid/merevee-tase/

http://ilmateade.delfi.ee/uudised/fotod-samal-ajal-tartus-mis-torm-puuoksadki-ei-liigu?id=80717405

http://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-pirita-teel-viskab-tuul-merd-promenaadile?id=80717249

http://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-viimsis-peavad-paastjad-tegelema-teele-kukkunud-puudega?id=80717071

https://twitter.com/teeilm/status/950072206297616389?ref_src=twsrc%5Etfw

Elektrilevi kodulehel olevalt katkestuste kaardilt nähtub, et elektrita on juba üle 3000 kliendi.

Kella 20 paiku mõõdeti Pakril tuule kiiruseks 28 meetrit sekundis!

https://www.facebook.com/OIEESTIS/posts/1512529775468544&width=500

Ettevaatust õhtuses liikluses!

Kihnu Veeteed annab teada, et seoses tugeva tuule ja kõrge veetasemega tühistati õhtused Soela väljumised. "Esmaspäeval, 08.01 võib seoses tugeva tuule ja kõrge veetasemega esineda häireid reisiparvlaev Soela hommikustes väljumistes Sõru-Triigi liinil," seisab kodulehel.

http://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/hoiatused/

Päästeamet teavitas Facebookis: "Tugev tuul on kohale jõudnud. Mõistlik on püsida toas, kindlasti ei maksa tormist pilte tegema minna. Lisaks olge ettevaatlikud ahju kütmisel ja elektriseadmetega kütmisel. Ohutut õhtut ja ööd!"

"Viimsi poolsaarel on väga tugev tuul, puuoksi ja erinevaid esemeid lendab ringi palju," kirjeldab lugeja.

Aken jäätumas.

"Õhtul tõmbub taevas loodest alates pilve ja hakkab sadama lund, Lääne-Eestis tuleb sekka ka lörtsi. Tuiskab. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb sisemaal 8-13, puhanguti kuni 20 m/s, rannikualadel 13-18, puhanguti 23-27 m/s. Õhutemperatuur on -2..+2°C," vahendab Ilmateenistuse kodulehekülg.

Lõputu sügis - nii võis senist talve iseloomustada. Vähemalt siiani! Õhtul hakkas lund ja lörtsi sadama.

Haapsalus oli siiani keskväljakul püsti linna ametlik jõulupuu - tuule vastu aga täna ei saanud, puu kukkus ümber.

http://ilmateade.delfi.ee/uudised/maanteeamet-manitseb-tuisu-ja-lumesaju-parast-on-teeolud-ohtul-halvad?id=80715237

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/fotod-skandinaaviat-rapib-lumetorm-cora-inimestel-palutakse-kodudesse-jaada?id=80715279