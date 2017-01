Hommikuks on enamik liinireise mandri ja saarte vahel tühistatud ning AS Tallink Grupp teatel kahjustas torm täna varahommikul kella 3.40 paiku Stockholmist Riiga teel olnud kruiisilaeva Romantika vööris asuvat radariantenni, mille tulemusel purustas radariantenn ühe vööriilluminaatoritest.

Kahjustused on kontrolli all, ohtu reisijatele ja laevale ei ole ning laev jätkab reisi Riia poole.

Samuti pole ka poolel Kihnu saare elanikest elektrit.

Ilmateenistuse varahommikuse hoiatuse kohaselt puhub lõuna- ja kagutuul saartel ja rannikul 15, puhanguti 20-25 m/s, sisemaal puhanguti 15-18 m/s.

Ilmateenistus uuendas kell 13.29 tormihoiatust: lõuna- ja kagutuul puhub saartel ja rannikul 15, puhanguti 20-25 m/s, sisemaal puhanguti 15-18 m/s.

Möödunud ööpäeva jooksul pole tugev tuul Tallinnas ja mujal Harjumaal pahandust teinud. Päästjad on reageerinud paaril korral loodusjõududest põhjustatud sündmustele. Pisiasjad, teatas amet.

Virtsus aga hetkel järjekord pikeneb ja tuule vaibumisest märke pole, teatab lugeja.

Olukord Rohuküla sadamas kella 9.30 ajal:

Värske teade: "Tugeva tuule tõttu on parvlaevaliiklus Virtsu-Kuivastu liinil katkenud. Parvlaeva Hiiumaa kapteni ( Ain Pulk) informatsiooni kohaselt ei välju parvlaev Hiiumaa, kuna laeva ülemise autoteki laepaneelid on tormituule tõttu lahtirebenenud. Seisak on tingitud autode ja reisijate ohutuse pärast. Hetkel toimetavad laeval remonditöölised. Laev väljub Kuivastu sadamast, kui laepaneelide paigaldus on taastatud ja ilmastikuolud lubavad. Parvlaev Kõrgelaid ei saa väljuda Virtsu sadamast tugeva tuule tõttu. Hiiumaa liinil toimub laevaliiklus osaliselt. Hetkel teadaoleva ilmastikuprognoosi kohaselt toimub järgmine parvlaeva Leiger väljumine vastavalt sõiduplaanile kell 10.00 Rohukülast. Parvlaeva Regula reisid varahommikul tühistati tugeva tuule ja jääolude tõttu. Palume reisijatel jälgida operatiivset infot Praamid.ee veebilehel, mobiiliäppis või Facebookis. Vabandame ebamugavuste pärast."

Olukord elektriga, kihnulastel on ligi pooltel kodust vool kadunud:

Päästeamet teatas ka just, et kella 6 paiku käisid päästjad eemaldamas teele kukkunud puud Audru vallas Soeva külas.

Ilmateenistuse hommikune hoiatus:

