TORMIBLOGI | Tugev tuul räsib Eestit: ilmateenistus hoiatab, et ilmselt võib esineda elektrikatkestusi ning laevaliiklus on häiritud

Tormiblogi

Kihnu Veeteed andis oma kodulehel teada, et laevaliiklus Sõru–Triigi, Munalaiu–Kihnu ja Leppneeme–Kelnase liinil on tugeva tuule tõttu häiritud.

Soome lahel on Soome Meteoroloogia Instituudi andmetel täna oodata kuni viiemeetrisi laineid, üksikud lained võivad olla sellest aga veel oluliselt kõrgemad. Praegu on laine kõrgus ligi 3,5 meetrit ja kõrgeim üksik laine oli Soome Meteoroloogia Instituudi andmeil 6,1 meetrit.

Ilmateenistuse kodulehel olevalt kaardilt on näha, et vihm ning tugev tuul kimbutavad üle Eesti. Sooja on 10-12 kraadi.

