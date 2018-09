TORMIBLOGI, -VIDEOD JA FOTOD | Tugev tuul räsib Eestit: ilmateenistus hoiatab, et ilmselt võib esineda elektrikatkestusi ning laevaliiklus on häiritud

Tormiblogi

Vaata videost olukorda Pirita jahisadamas.

0cm;background:white">Siin on päästeametilt ka mõned olulised soovitused, kuidas tormi ajal käituda: 0cm;background:white">- Korja õuest kokku kerged esemed ja lahtine mööbel. - Pargi sõiduk lagedale või garaaži. - Püsi siseruumides. - Arvesta võimalike elektrikatkestustega. - Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puudega. - Hoia eemale maha langenud elektriliinidest. Teavita neist Eesti Energiat numbril 1343 ja Häirekeskust numbril 112. - Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Vahepeal on veetase Pärnus sentimeetrikese alanenud, endise 153 pealt 152-le. Loodetavasti hakkab torm vaikselt vaibuma ja Pärnus saavad inimesed töölt koju ikkagi jala või autoga, mitte paadiga.

Pilt Pärnust, kus tuul vihiseb peaaegu 20 m/s, sooja on 11,6 kraadi ja maha on sadanud 6,9 sentimeetrit sademeid.

Ka mõnusad mänguväljakud Pirital, mis veel eile merepiirist mõnusas turvalisuses tundusid olevat, on vee all.

Kuigi ilmateenistus lohutab, et kriitilise piirini on Pärnus veel aega, siis pilt rannas näib hirmutav (lugeja foto).

Vesteledes ilmateenistuse valvesünoptikuga, ütles ta, et paanikaks pole põhjust ning vesi veel Pärnus tänavatele ei tiku. Küll aga on saartel hirmus tuuline. Tänane tuulerekord tehti Osmussaares, kus ulus tuul 30 meetrit sekundis ning vali oli see ka Sõrves, kus ulatus kuni 29 meetrini sekundis. Siiski andis ta lohutust, et kuigi tuul tuiskab, siis paari tunni pärast võiks suurem sadu lõppeda. Tuul vaibub öösel saartel 25 sekundini meetris, kuid puhub ka homme, mil ulatub puhanguti kuni 22 meetrini sekundis.

Mereveetase on Pärnus aina tõusmas. Ohtlikuks merevee tasemeks peetakse 180 sentimeetrit, mil vesi hakkab tänavatele tulema. Praegune veetase Pärnus on 153 sentimeetrit.

Selle koolilapse tee Pärnus oli raskendatud inimtekkeliste takistuste kaudu.

Pirital lööb torm vingelt vastu kaldaid ning kastab vihma käes jalutajaid.

Hiiumaal on torm puid maha tõmmanud:

Kihnu Veeteed andis oma kodulehel teada, et laevaliiklus Sõru–Triigi, Munalaiu–Kihnu ja Leppneeme–Kelnase liinil on tugeva tuule tõttu häiritud.

Soome lahel on Soome Meteoroloogia Instituudi andmetel täna oodata kuni viiemeetrisi laineid, üksikud lained võivad olla sellest aga veel oluliselt kõrgemad. Praegu on laine kõrgus ligi 3,5 meetrit ja kõrgeim üksik laine oli Soome Meteoroloogia Instituudi andmeil 6,1 meetrit.

Ilmateenistuse kodulehel olevalt kaardilt on näha, et vihm ning tugev tuul kimbutavad üle Eesti. Sooja on 10-12 kraadi.

