TORMIHOIATUS | Torm ähvardab kogu Eestit, aga eriti saari

Ilmateenistus andis tormihoiatuse seoses tugeva tuulega. Lõuna- ja kagutuul puhub sisemaal puhanguti 15-17, saartel ja rannikul 15-20, puhanguti 22-27 meetrit sekundis. Täna öösel tormituul püsib.

Kaardil kollasega märgitud alale on antud esimese taseme tormihoiatus. See tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvesta sellega, kui sinu tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgi edasist ilmaprognoosi.

Oranžiga märgitud aladele on antud teise taseme tormihoiatus. See tähendab, et ilm on ohtlik. Esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Ole väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Ole teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi.

Kihnu Veeteed teatas, et täna on seoses tugeva tuulega tühistatud reisiparvlaev Kihnu Virve väljumised kell 07:00 Kihnust Munalaidu ja kell 08:30 Munalaiust Kihnu. Ka homme võib esineda häireid hommikustes väljumistes Kihnu-Munalaid liinil.

Samuti on seoses tugeva tuulega tühistatud reisiparvlaev Wrangö sõidud Prangli ja Viimsi vahel. Ka homme hommikul võib samal liinil häireid esineda.