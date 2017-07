Vanemteadur: nädala lõpus tuleb päike välja, juuli viimane nädal võib tuua tõelise suvesooja

Vihmaselt ja jahedalt alanud nädala lõpus peaks õnneks päike välja tulema. Vanemteaduri sõnul on juuli viimasel nädalal oodata kuni 25-kraadist suvesooja, riigi ilmateenistuse prognoos nii optimistlik ei ole.

Kui pühapäeval sai üle Eesti ilusat, enamasti päikeselist suveilma nautida, siis alanud nädal tõi endaga kaasa vihmasajud ja tugeva tuule. Nädala jooksul läheb ilm järk-järgult ilusamaks ning juuli lõpp tõotab tulla väga soe.

Kui järgnevad päevad on jahedad ja hoovihmased, siis selle nädala esimene päikeseline päev on reede. "Reedel tuleb 20 kuni 22 kraadi: kuna suurema osa ajast paistab päike, on väga soe," selgitab Tartu ülikooli füüsika instituudi vanemteadur Marko Kaasik.

Laupäeval läheb pisut jahedamaks, sooja on 17 kuni 20 kraadi ning on vahelduva pilvisusega ilm. "Arvatavasti laupäeval käib veel üks madalrõhkkond üle, sajab hooti, aga nii jahedaks nagu nüüd ei lähe. Võimalik, et Ida-Eestisse laupäevane sadu ei jõuagi," märkis Kaasik.

Alates pühapäevast hakkab kõrgrõhkkond järjest tugevnema, järgmisel nädalal peaks olema enamasti kuiv ilm, soojakraade tuleb 20 kuni 25. "Paistab, et pühapäeval läheb ilm uuesti ilusaks. Sooja on päeval kuni 21 kraadi ja päike paistab. Soe läheb üle uude nädalasse." Kaasik lisas, et Kagu-Eestis on üldiselt soojem ning Lääne-Eestis tuulisem, samuti on selle nädala sadusid just Lääne-Eestis rohkem.

Tänase ilmaprognoosi kohaselt peaks kuiva ilma ja suvesooja jaguma juuli lõpuni. Et ilm on muutlik, on rohkem kui kahe nädala peale täpne ilmaennustamine Kaasiku sõnul üsna ebakindel tegevus. Nii on ka augusti ilma täpselt ette ennustada üsna raske. "Siiski tundub tänavuse suve ilmamuutus olevat sarnane viimasele kahele aastale, kui tänu Ida-Euroopas kujunevale püsivale kõrgrõhkkonnale on suve teisel poolel ilmad üldiselt ilusamad." Kaasiku sõnul on üldiselt kõige soojem aeg sisemaal juuli lõpunädal ja mere ääres augusti keskmine nädal.

Turismifirma: reiside müük on kasvanud 30 protsenti

Aurinko turismifirma esindaja Ivi Kallas märgib, et sel aastal on reiside müük kasvanud umbes 30 protsenti. "Üks põhjus on kindlasti kehv suveilm, aga ka trend on ikkagi selles suunas, et inimesed teevad oma plaane varem ja ei jää ootama nn viimase hetke pakkumisi," märkis Kallas, lisades, et näiteks juuli-augusti reisidele on saada veel mõned üksikud kohad. Populaarseimateks reisisihtkohtadeks on Montenegro, Korfu saar, Horvaatia, Mallorca saar ning Sitsiilia.

Novatoursi OÜ tegevjuht ja juhatuse liige Andree Uustal kommenteeris, et nõudlus suvereiside järele on olnud kasvav ja üle ootuste hea. "Alustasime suvehooaja reiside müüki juba mullu oktoobris ja suutsime märtsi lõpuks müüa ligi 60 protsenti oma plaanitud suvereisidest. Varajaste tellijate hulk suvehooaja reisidele kasvas võrreldes aasta taguse ajaga üle 45 protsendi. Reisijanu on endiselt kõrgel ka viimastel kuudel ning kodumaised kehvad suveilmad toetavad müüki samuti," selgitas Uustal.

Nõudluse kasvuga seoses on jooksvalt juurde pandud lisalende Montenegrosse, Rhodosele, Kreetale, Bulgaariasse ja viimati suuremas mahus ka Türki. Sel hooajal ületab reisijate arv Kreetale ja Rhodosele 13 000 piiri, Bulgaariasse reisijate arv jääb pisut alla 13 000. Suurim kasvutrend on Türgi suunal, kuhu reisijate arv peaks mullusega võrreldes kasvama ligi kaks korda. Uustali sõnul näitab varajaste tellijate suur hulk ka seda, et paljud päikeselise rannapuhkuse sõbrad ei jää kodumaise ilma peale lootma ning panustavad varakult puhkusereisi planeerimisse.

Võrreldes eelmise suvehooajaga kasvab ka Novatoursi 2017 aasta suvehooaja reisijate arv üle 30 protsendi, jõudes oktoobri lõpuks, mil suvehooaeg lõppeb enam kui 41 700 turistini.

Mallorca Foto: Aive Mõttus

Ilmateenistus ennustab ka järgmiseks nädalaks vihma

Riigi ilmateenistus lubab esmaspäevaks laialdaselt hoovihma ning 16 kuni 21 soojakraadi.

Teisipäevast neljapäevani määrab ilma madalrõhuala edelaserv, mis päev-päevalt nõrgeneb. Samal ajal tugevneb Läänemere kohal kõrgrõhuvöönd, mis veidi ida poole nihkub. Eestis hoovihma võimalus ja leviku ulatus päev-päevalt väheneb.

Teisipäeva öösel sajab kohati, päeval laialdaselt hoovihma, on äikest. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 14, päeval 16 kuni 20 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajab kohati, päeval mitmel pool hoovihma. Puhub valdavalt mõõdukas lääne ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 14, päeval 16 kuni 20 kraadi.

Neljapäeval hoovihma võimalus väheneb, kuid püsib Ida-Eestis üle 50 protsendi. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 13, kohati sisemaal langeb 5 kraadini, päeval on õhusooja 17 kuni 20 kraadi.

Reede päeval läheneb Läänemerele lõunaosast madalrõhulohk, kas selle vihmapilved Eestisse jõuavad reede päeval või alles laupäeva öösel on täna veel lahtine. kuid kui kõrgrõhuala osutub tugevamaks, püsib sajuta ilm veel ka reedel.

Reede öö on sajuta, päeval suureneb hoovihmavõimalus 30 protsendini. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 7 kuni 13, kohati sisemaal langeb 5 kraadini, päeval on õhusooja 17 kuni 22 kraadi.

Laupäeval on Eesti kohal väheaktiivne madalrõhulohk. Mitmel pool sajab hoovihma. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, päeval 17 kuni 22 kraadi.

Pühapäeval on Eesti kohal väheaktiivne rõhuväli. Hoovihmavõimalus on kuni 30 protsenti. Puhub valdavalt mõõdukas edela- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, päeval 19 kuni 23 kraadi.

Esmaspäeval suureneb läänepoolse madalrõhuala serva mõju ja hoovihma võimalus suureneb 80 protsendini. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval on sooja 19 kuni 23 kraadi.