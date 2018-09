VIDEO JA FOTOD | Tallinnas Pirita jahisadamas päästavad inimesed oma jahte. Veetase tõuseb silmnähtavalt ja tuul ei nõrgene hetkekski

Kohalviibijate sõnul on veetase juba üle kaiäärte ja tõuseb silmnähtavalt.

Delfi fotograafi Andres Puttingu sõnul on kohal vähemalt kakskümmend inimest, aga inimesi tuleb ja läheb pidevalt.

Jahiomanike sõnul pole probleeme neil, kelle alus on kinnitatud ujuva kai külge. Küll on olukord halb jahtidel, mis on püsiva kai ääres, sest veetaseme kriitilise kõrguseni tõusmisel tõmbab kinnitusköis aluse külili.

Mõned inimesed on tulnud randa ka loodusjõudude vaatemängu uudistama ja surfajad kasutavad hiigellaineid ära sporditegemiseks.

Vaata galeriist ja videost, mis Pirital toimub!