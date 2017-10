VIDEO ja FOTOD | Torm Ophelia tõi Põhja-Euroopasse Portugali põlengute suitsu ja Sahara tolmu

Soomeni puhus osakesed Iirimaal eile ja täna möllanud torm Ophelia.

„Kui päike paistab läbi sellise õhu, milles on osakesi, sinine värv murdub ja see paneb päikese punakana paistma,“ seletas Hellinen.

Hellineni sõnul on päikese punasena paistmine Soomes üsna ebatavaline. Igal juhul ei juhtu seda igal aastal ja vaevalt igal aastakümnelgi.

Suurbritannia ja Prantsusmaa kohal oli taevas eile samal põhjusel tontlikult oranž.

London sky turns yellow as remnants of Ophelia bring dust from the Sahara, smoke from wildfires in southern Europe. https://t.co/a1SLLHNkEu pic.twitter.com/iuJeWnNPu6