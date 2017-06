Vihmavari koju, soe jope kaasa! Jaaniöö tuleb kuiv ja tuuline, laupäeval sajab aga vihma

Jaaniööl on oodata pilvist, nõrga tuulega ja kuiva ilma, homme päeval aga sajab mitmel pool hoovihma. Vihmasadu jätkub ka pühapäeval.

Jaaniööl veel vihma ei saja, on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, saartel ja läänerannikul pöördub kagusse ja tugevneb neli kuni seitse meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kolm kuni kaheksa, Ida-Eestis võib maapinnal null kraadi lähedale langeda, saartel ja läänerannikul on oodata üheksa kuni kolmteist kraadi sooja.

Kui jaaniööl on ilm kuiv, siis homme jaanilaupäeval sajab mitmel pool hoovihma. On pilves selgimistega ilm. Puhub lõunakaare tuul, Kirde-Eestis ida-ja kagutuul kolm kuni üheksa, rannikul kuni üksteist meetrit sekundis. Õhutemperatuur on neliteist kuni üheksateist kraadi.

Pühapäeva öösel vihmasadu jätkub. On samuti pilves selgimistega ilm. Puhub lõunakaare tuul viis kuni üksteist, saartel ja rannikul puhanguti viisteist meetrit sekundis. Õhutemperatuur on üheksa kuni neliteist kraadi.

Vihmasadu ei lõpe ka päeval - kohati on oodata hoovihma. On vaheldus pilvisus. Puhub edela- ja läänetuul viis kuni üksteist saartel ja rannikul puhanguti viisteist meetrit sekundis. Õhutemperatuur on kuusteist kuni kakskümmend kraadi.